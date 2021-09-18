Москва, 18 сентября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения кинофильму «Искушение» нидерландского и американского режиссера Пола Верховена. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба Минкульта.

Rnd K 91802 Пол Верховен

Сообщается, что принято решение отказать ООО «КАПЕЛЛА ФИЛЬМ» в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм «Искушение». Решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи. Это значит, что фильм не соответствует федеральным законам России.

Напомним, что премьера фильма Верховена должна была состояться в России 7 октября. В оригинале фильм называется Benedetta, он повествует о жизни главной героини Бенедетты Карлини в католическом монастыре в XVII столетии, над которой начинается суд по обвинению в прелюбодеянии и одержимости дьяволом. Фильм изобилует эротическими сценами.