Челябинск, 18 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Челябинске на избирательном участке № 2055 аннулировали десятки избирательных бюллетеней. Об этом сообщает облизбирком

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Поводом для реагирования оперативной группы ТИК Советского района стала информация в одном из пабликов о «попытке голосования» мёртвых избирателей. В результате оказалось. что часть проголосовавших не была внесена в список избирателей. Недействительными признаны 34 бюллетеня по единому округу и 34 по одномандатному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1140 бюллетеней аннулировали на участке № 686. Как сообщало РЕ, в России 17−19 сентября выбирают депутатов Госдумы.