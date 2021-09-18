Самара, , 16:01 — REGNUM Кратковременное отключение электроэнергии произошло на избирательном участке в Тольятти. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба избирательной комиссии Самарской области.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В 10:30 утра 18 сентября 2021 года в Тольятти на одной из трансформаторных подстанций произошло короткое замыкание с последующим возгоранием, в результате которого произошло отключение электроэнергии в здании детского сада, в котором расположен УИК № 6029», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для обеспечения бесперебойного функционирования участковой комиссии в здание доставили и подключили резервный источник электропитания.«В связи с тем, что участок оборудован комплексом обработки избирательных бюллетеней, было принято решение о голосовании в стационарный ящик на время проведения ремонтных работ», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что подача энергии в здание была полностью восстановлена в 14:53 часов.

«Работа КОИБ возобновлена. Все бюллетени из стационарного ящика по окончании времени голосования 18 сентября 2021 года будут перемещены в КОИБ», — говорится в сообщении пресс-службы.