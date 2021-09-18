Новосибирск, 18 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Всероссийские соревнования «Кубок Сибири» по самбо, посвящённые памяти Героя России Юрия Климова, начались сегодня, 18 сентября, в Новосибирской области. За два дня единоборцы со всей страны разыграют медали по самбо в восьми весовых категориях у мужчин, в семи весовых категориях у женщин, и в семи весовых категориях у мужчин — по боевому самбо. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области «Кубок Сибири» по самбо

Соревнования проходят в Новосибирске уже в третий раз.

«Это — это наш отечественный, уникальный вид единоборств. И, учитывая его популярность среди детей и молодёжи Новосибирской области, мы и дальше будем оказывать всяческую поддержку развитию этого национального вида спорта, его популяризации», — прокомментировал президент Европейской федерации самбо, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Он отметил, что в перспективе — турнир «Кубок Сибири» по самбо сделают международным.