Москва, 18 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Москве почти 1,5 млн избирателей отдали голоса на выборах в Госдуму онлайн. Об этом 18 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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Глава города также воспользовался механизмом дистанционного электронного голосования. Всего возможность проголосовать онлайн есть у более чем 2 млн москвичей.

«Огромное количество людей, которые вообще уже забыли, как выглядят избирательные участки, пришли в систему электронного голосования», — приводит слова мэра сайт правительства Москвы.