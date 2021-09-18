Томск, , 15:39 — REGNUM В Томской области, по данным регионального избиркома, к 15 часам второго дня голосования явка составила 14,23%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Томск Adam63

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Всего на выборах в Государственную думу РФ приняли участие более 148,6 тыс. жителей региона.

Наиболее высокая явка зафиксирована Парабельском районе и городе Северск, где проголосовали 29,2 и 27,6% избирателей соответственно. Наименее активны жители Ленинского района Томска и Стрежевого — 14,5 и 14,7%.

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