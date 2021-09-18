Екатеринбург, 18 сентября 2021, 15:49 — REGNUM Жительница Екатеринбурга обнаружила в книге списка избирателей на УИК № 1291, что по адресу её регистрации указан ещё один избиратель, сообщили в свердловском «Центре общественного наблюдения».
«Председатель УИК № 1291 Вяткина Т.О. подтвердила, что такая ситуация имела место», — уточнили в организации.
Участковая избирательная комиссия обратилась в вышестоящую комиссию, чтобы направить запрос в МВД и выяснить, каким образом у избирательницы появился «сожитель».
В связи с этим участковая избирательная комиссия уже обратилась в вышестоящую, территориальную комиссию для направления запроса МВД и выяснения обстоятельств появления данных об избирателе с таким адресом регистрации.
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