Екатеринбург, 18 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Жительница Екатеринбурга обнаружила в книге списка избирателей на УИК № 1291, что по адресу её регистрации указан ещё один избиратель, сообщили в свердловском «Центре общественного наблюдения».

Джон Уильям Уотерхаус. Пенелопа и поклонник. 1912

«Председатель УИК № 1291 Вяткина Т.О. подтвердила, что такая ситуация имела место», — уточнили в организации.

Участковая избирательная комиссия обратилась в вышестоящую комиссию, чтобы направить запрос в МВД и выяснить, каким образом у избирательницы появился «сожитель».

В связи с этим участковая избирательная комиссия уже обратилась в вышестоящую, территориальную комиссию для направления запроса МВД и выяснения обстоятельств появления данных об избирателе с таким адресом регистрации.