Уфа, , 16:05 — REGNUM Явка на выборах в Башкирии на 15 часов 18 сентября составила более 36%. Об этом сообщает пресс-служба центральной избирательной комиссии региона.

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Сообщается, что согласно данным на 15 часов местного времени 18 сентября в списки избирателей по Башкирии включено три млн три тысячи 626 избирателей.

«По данным территориальных избирательных комиссий по состоянию на 15 часов 18 сентября дня проголосовало 1 млн 93 тысяч 839 избирателей, что составляет 36,42% от числа включенных в списки избирателей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 20:00 часов 17 сентября участие в выборах депутатов Государственной думы РФ в Башкирии приняли более 750 тысяч избирателей.

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