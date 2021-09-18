Киев, 18 сентября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Передача президентом Украины Владимиром Зеленским президенту США Джо Байдену списка из 450 пленных граждан Украины, находящихся в республиках Донбасса, продемонстрировала некомпетентность и циничное отношение к этим людям.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден

Об этом 17 сентября в эфире телеканала «НАШ» заявил политический эксперт Сергей Шабовта.

Анализируя природу подобного поведения Зеленского, эксперт выразил мнение, что частично это реакция инфантильности по типу «плакаться старшему товарищу».

«Подача списка абсолютно оскорбительна по отношению к Украине, потому что этим жестом президент расписывается в абсолютной беспомощности, неспособности к решением, к принятию пакета собственных усилий, чтобы решить эту проблему», — считает Шабовта.

С другой стороны, подчеркнул специалист, в этом проявляется то, что власти Украины на самом деле абсолютно плевать на эту проблему.

«Вспомните случаи с пленными женщинами, которых не вернули, потому что было поставлено условие — только при посредничестве лидера ОПЗЖ Медведчука. Им было отказано в решении этого вопроса. Страшнее для меня то, что низкопробный чиновник уровня секретаря Совета национальной безопасности, со спокойным цинизмом рассуждает что «да, ну сотни тысяч погибнут при вооруженной операции на Донбассе». За этим скрывается, с одной стороны непрофессионализм, с другой стороны — неуважительность», — заявил эксперт.

Политолог отдельно подчеркнул противоречивость многих важных заявлений Зеленского.

«С одной стороны, мы продолжаем делать противоречивые заявления, вчерашние отменяются сегодняшними, они сталкиваются в противоречии, мы заявляем, что мы хотим с Путиным встречаться, но тут же делается заявление под камеру, чтобы сорвать аплодисменты. Я этого не понимаю», — сказал Сергей Шабовта.

ИА REGNUM напоминает, что 1 сентября украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленскимофициально передала в Белый дом список из 450 человек, которых Киев считает «политзаключенными». Зеленский подчеркнул, что для Киева это «очень чувствительный вопрос» и вопросил у Байдена — «какую роль, какую помощь могут оказать США».