Москва, , 15:35 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин отдал свой голос на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва, сообщает 18 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Собянин воспользовался возможностью проголосовать удалённо, однако сделал это в помещении участковой избирательной комиссии дистанционного электронного голосования в Экспоцентре на Красной Пресне.

Мэр Москвы заявил, что электронное голосование показало себя технологически устойчивым и надёжным. По его мнению, механизм позволяет решить проблему низкой явки на выборах из-за деполитизации общества.

«Это тренд, который мы видим по всему миру, особенно он присущ для крупных городов мира и нашей страны и повысить явку и активность избирателей достаточно сложно. Даже если проводятся конкурентные выборы, явка остается невысокой», — приводит портал слова Собянина.