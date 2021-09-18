Москва, 18 сентября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Российский рынок автокредитования за первые восемь месяцев 2021 года вырос почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Pictures of Money Автокредит

По данным ВТБ, общий объём кредитов, выданных в России с начала 2021 года для приобретения автомобилей, составил 720 млрд рублей. В период с января по август 2020 года объём выданных автокредитов был на 60% меньше.

Наибольшая часть автокредитов пришлась на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Также услугами автокредитования активно пользовались жители Краснодарского края.

В ВТБ отметили, что на российском автомобильном рынке сохраняется превышение спроса над предложением. Прогнозируется, что такая ситуация сохранится до конца года.

Недостаток предложения приведёт к снижению продаж в оставшиеся месяцы 2021 года. При этом показатели по итогам года останутся выше уровня 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в «Объединённом кредитном бюро» рассказали, что с января по август 2021 года в России было оформлено 562 тысячи автокредитов.