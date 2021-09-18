Советский, Югра, 18 сентября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Югре спасатели ведут поиски гидросамолета, упавшего в болото в Советском районе вблизи озера Глубокое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Viktor Yepishin Болото

Отмечается, что сообщение о падении гидросамолёта в 85 км от города Советский поступило днём.

«Предварительно, на борту находились два человека», — цитирует издание пресс-службу МЧС России.

В работах по поиску самолета задействовано 20 человек и шесть единиц техники, включая болотоход.