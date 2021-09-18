Пермь, 18 сентября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Пермском крае к 15:00 по местному времени 18 сентября проголосовали уже 380 927 человек. Это 19,23% списочного состава избирателей, сообщает крайизбирком.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы

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Наиболее активны жители Бардымского, Большесосновского, а также Уинского муниципальных округаов. Там явка превышает 30%. А Пермь остаётся на первом мете с хвоста с 15,07%.

Как сообщало ИА REGNUM. пермяки выбирают депутатов Госдумы и краевого Заксобрания.