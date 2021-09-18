Киев, , 15:32 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия критически оценил комментарий журналиста CNN относительно законопроекта об олигархах, который парламент Украины планирует рассматривать в ближайшее время.

Давид Арахамия Gov.ua

Об этом он заявил вечером 17 сентября, выступая в эфире украинского телевидения.

Арахамия обратил внимание, что один из телеканалов Украины транслирует информацию о том, что «ведущий CNN» выступил против закона об олигархах.

«А если завтра баба Валя с «Укрпошты» будет против закона об олигархах? Давайте мы сами разберемся», — сказал соратник Зеленского.

Он считает, что на CNN в принципе не могли полноценно изучить законопроект, потому что документ не переведен на английский язык.

В студии обратили внимание Арахамии, что журналист CNN Фарид Закария, комментировавший законодательную инициативу Киева — один из самых влиятельных и популярных американских политических аналитиков, эксперт в области международных отношений. Глава фракции «Слуга народа» не стал отвечать на эту реплику.

ИА REGNUM напоминает, что в июле Рада приняла законопроект об олигархах в первом чтении еще в июле. Сейчас документу предстоит второе чтение. Часть «Слуги народа» заявляет, что вопрос могут рассмотреть в ближайшее время. Другие влиятельные представители партии, включая спикера Рады Дмитрия Разумкова, уверены, что парламент должен дождаться выводом Венецианской комиссии.