Москва, , 15:24 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на часах российского лидера Владимира Путина во время голосования на выборах совершенно другая дата. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 18 сентября.

Напомним, что российский лидер ушел на самоизоляцию из-за того, что в его окружении коронавирусом заразились десятки человек. При этом сам Путин здоров — ранее он уже вакцинировался от коронавируса.

17 сентября президент России проголосовал на выборах в онлайн-режиме. Видеозапись процесса голосования была показана по центральному телевидению.

Однако внимательные зрители обратили внимание, что на часах Владимира Путина установлено 10-е число, а не 17-е.

Но у Пескова нашло объяснение этой странности:

«Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата», — сказал Песков.