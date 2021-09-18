Нижний Новгород, , 15:28 — REGNUM 72% избирателей Нижегородской области, ранее зарегистрировавшихся для участия в дистанционном голосовании, приняли участие в выборах к 15:00 18 сентября, — сообщил ЦИК региона.

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В Нижегородской области в списке избирателей, планировавших голосовать с помощью системы дистанционного электронного голосования, входили 126 493 человек. Чтобы войти в этот список желающие должны были подать заявление до 14 сентября 2021 года.

Помимо дистанционного варианта, избиратели могут отдать свой голос по старинке — в Нижегородской области открыт 2 161 избирательный участок, на которых работает более 21 тысячи человек.

По данным ЦИК, на горячую линию избирательной комиссии поступило 41 обращение, людей интересуют адреса участков, возможность голосования на дому. Серьезных инцидентов за время голосования не зафиксировано.

ИА REGNUM напоминает, что голосование проходит в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Жители Нижегородской области выбирают депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона. За первый день выборов явка избирателей по региону составила: по выборам депутатов в Госдуму — 14,21%, по выборам депутатов в Заксобрание региона — 13,84%.

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