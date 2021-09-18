Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 18 сентября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В аэропорту города Новый Уренгой (ЯНАО) воздушные судна авиакомпаний «ЮТэйр» и «Аэрофлот» 18 сентября из-за тумана произвели посадку на запасной аэродром в Сургуте. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

alexandergroshev Аэропорт Сургута

Самолёты выполняли регулярные рейсы UT-241 сообщением Москва (Внуково)-Новый Уренгой и SU-1522 сообщением Москва (Шереметьево)-Новый Уренгой.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль.