Уфа, 18 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Три грузовика и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает телеграмм-канал Bash.dtp.official.

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Сообщается, что днем 18 сентября в Иглинском районе на 1500 км автодороги М-5 столкнулись три грузовых автомобиля и легковушка.

Отмечается, что к счастью пострадавших нет, движение по трассе возобновлено.

Сообщается, что произошел розлив нефтепродуктов. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на пешехода наехали сразу два автомобиля.