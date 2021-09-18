Киев, 18 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В правительстве Украины в ближайшее время точно будут кадровые изменения, заявил в эфире украинского телевидения вечером 17 сентября глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Daniel Haußmann Правительство Украины

«Три-четыре позиции в правительстве будут изменены в ближайшее время, примерно в течение двух-трех недель», — сказал соратник Зеленского.

Арахамия отказался от дополнительных комментариев и не стал уточнять, о каких именно министрах идет речь.

ИА REGNUM напоминает, что 14 сентября премьер-министр УкраиныДенис Шмыгаль на пресс-конференции заявил, что не имеет серьёзных претензий к работе своего правительства. По его словам, хотелось бы, чтобы правительство страны работало идеально — «но не ошибается тот, кто не работает». До этого, в конце августа президент Украины Владимир Зеленскийдал понять, что в ближайшее время в правительстве страны грядут очередные отставки.