Уфа, 18 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Комплекс по переработке сои намерены построить в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба корпорации развития республики.

Соя

Сообщается, что в особой экономической зоне «Алга» официально зарегистрирован резидент, который намерен построить комплекс по переработке сои производительностью 60 тонн ежесуточно. На реализацию данного проекта предприятие намерено направить свыше 300 млн рублей и создать 36 новых рабочих мест.

Отмечается, что инвестор в процессе переработки сои планирует получать соевый шрот и соевое масло. Согласно планам, продукция будет поставляться не только на территорию России, но и в Китай и страны Азии.

«Наращивать мощные темпы развития в такой важной отрасли как АПК стратегически значимо. Уверен, что с запуском данного предприятия в республике не будет дефицита мощностей по переработке сои», — приводит пресс-служба заместителя премьер-министра правительства Башкирии, председателя экспертного совета ОЭЗ «Алга» Илшата Тажитдинова.