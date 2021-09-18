Нижний Новгород, , 14:56 — REGNUM По итогам 17 сентября (первый день голосования) явка избирателей в Нижегородской области «составила: по выборам депутатов в Госдуму — 14,21%, по выборам депутатов в Загсобрание региона — 13,84%», — сообщила избирательная комиссия региона.

Единый день голосования

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18 сентября избирательные участки на территории Нижегородской области открылись в штатном режиме. Голосование проходит с соблюдением всех мер безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологических. Об этом сообщила избирательная комиссия региона.

В ведомстве уточнили, что 2157 избирательных участков и 61 территориальная избирательная комиссия оборудованы системой видеонаблюдения.

ИА REGNUM напоминает, что голосование проходит в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Жители Нижегородской области выбирают депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона. Избиратели, которые оставляли заявки на сайте «Госуслуг» смогут проголосовать дистанционно