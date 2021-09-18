Пекин, 18 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2» успешно расстыковался с базовым модулем китайской орбитальной станции «Тяньхэ» 18 сентября, сообщает пресс-служба Управления программы пилотируемых космических полетов Китая.

Cntv.ru Первая китайская орбитальная станция «Тяньгун-2»

Для расстыковки корабля с орбитальной станцией потребовалось около четырёх часов. Операция прошла в штатном порядке.

«Тяньчжоу-2» был запущен в конце мая 2021 года. Корабль доставил на орбитальную станцию более 6 тонн полезных грузов.

Следующей операцией по развёртыванию китайской орбитальной станции станет отправка грузового корабля «Тяньчжоу-3». Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-7» с грузовым кораблём назначен на 20 сентября.

В октябре текущего года на станцию должна отправиться следующая тройки китайских космонавтов на корабле «Шэньчжоу-13». Китайское национальное космическое управление рассчитывает завершить строительство орбитальной станции в 2022 году. К этому времени к базовому модулю «Тяньхэ» должны быть пристыкованы два экспериментальных модуля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября на Землю от китайской орбитальной станции «Тяньгун» успешно вернулся пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12».