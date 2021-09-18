Москва, , 14:49 — REGNUM Страны ОДКБ изъявили желание создать единый бюджет на разработку новых вооружений и военной техники. Об этом сегодня, 18 сентября, заяви вице-премьер России Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-1».

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ПО словам Борисова, страны, входящие в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения) заявили о совместном бюджете для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в военной сфере.

«Страны заявили о совместном бюджете на проведение необходимых НИОКР. Это новое направление. Мы от простой словесной координации начинаем переходить к более серьезной интеграции», — сказал Борисов.

Вице-премьер подчеркнул, что это совершенно новое направление — интеграция и синхронизация решений в области развития национальных военно-промышленных комплексов и стандартов, которые внедряются в вооруженных силах.