Абакан, 18 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Активность избирателей в Хакасии на выборах депутатов Государственной думы РФ остаётся низкой. По данным республиканского избиркома, к 15 часам второго дня голосования явка составила 14,23%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страна-читалия.рф Хакасия

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Всего на избирательные участки явились 56 тыс. человек.

Наиболее высокая явка зафиксирована в Орджоникидзевском районе (19,5%) и городах Сорск (18%), Абаза (17,2%) и Саяногорск (17%). Наименее активны жители Черногорска — 10,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого дня голосования явка в республике оказалась ниже 9%.