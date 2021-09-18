Киев, , 14:56 — REGNUM Европейский суд по правам человека подтвердит неправомерность применения домашнего ареста к главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку и после этого отвечать перед законом придется всем тем, кто принимал это решение, а также продлевал его действие.

ЕСПЧ Espch.ru

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил 18 сентября адвокат Андрей Доманский, комментируя внутриполитические события.

«Мера пресечения должна быть заменена, о чем скажет свое слово и Европейский суд по правам человека, к которому обратился Виктор Медведчук и его защитники. В конце концов, мы придем к тому, что те люди, которые позволяют себе нарушать закон, в частности незаконно привлекать к ответственности и вводить санкции, понесут ответственность в соответствии с законом», — отметил Доманский.

Адвокат напомнил про недавнее нападение на дом Медведчука, отметив, что Уголовный кодекс Украины содержит соответствующие статьи, касающиеся непосредственно угрозы жизни народному депутату. Но, по мнению Доманского, в данном случае по этим статьям никого привлекать к ответственности не будут.

«Сейчас будут пытаться говорить, что, возможно, он сам себе организовал это нападение, как у нас всегда любит делать это власть. И мы видим это на примере других скандалов, которые происходят относительно других депутатов, у которых машины горели и что-то другое», — сказал юрист.

Он уверен, что после визита на Украину европарламентариев, которые общались, в том числе лично с Медведчуком, действующая власть будет всячески пытаться дискредитировать лидера ОПЗЖ.

«Властям нужно дискредитировать лидера оппозиции, чтобы показать, что не надо с ним общаться, поскольку он там что-то сам себе делает. Они будут стараться так делать. Это и есть, в действительности, давление на оппозицию», — резюмировал Доманский.

ИА REGNUM напоминает, что Медведчук уже подал два иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В начале августа ЕСПЧ открыл первое производство, в конце августа принял к рассмотрению второй иск. В начале сентября правительством Украины был уволен уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лищина — эксперты связывают эту отставку непосредственно с исками Медведчука.