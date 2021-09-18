Уфа, 18 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Еще три детских сада намерены ввести в эксплуатацию в 2021 году в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Сообщается, что 18 сентября глава Башкирии работает в Благовещенском районе. В Благовещенске он посетил детский сад «Лукоморье», который был возведен в рамках реализации национального проекта «Демография».

"Мы строим детские сады и сразу оснащаем их необходимым оборудованием. Со временем будем включать в проекты и встроенные бассейны», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Отмечается, что всего в республике с 2018 года было построено 47 детских дошкольных учреждений. В текущем году планируются ввести в эксплуатацию ещё три детских сада на 500 мест.