Челябинск, 18 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Челябинской области к 15:00 по местному времени 18 сентября (13:00 мск) на выборы пришли 22,97% избирателей. Об этом сообщает облизбирком.

ИА REGNUM Выборы

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Для сравнения, на 20:00 17 сентября в регионе проголосовали 15,23% граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, челябинцы выбирают депутатов Госдумы. Также в регионе проходят довыборы депутата Заксобрания.