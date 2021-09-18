Москва, 18 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Лучшим режиссёром 2021 года по версии журнала GQ стал Данила Козловский. Об этом сообщается на сайте издания.

Svklimkin Данила Козловский

Журнал провёл ежегодную церемонию вручения премии «GQ Мужчины года». Литератором года был признан писатель Дмитрий Глуховский.

Режиссёром года по версии журнала признан актёр Данила Козловский. В 2021 году он работал в качестве режиссёра над фильмами «Чернобль» и «Карамора». Актёром года стал Иван Янковский.

Музыкантом года журнал назвал рэп-исполнителя Фёдора Инсарова, известного под псевдонимом Feduk. В номинации «Продюсер года» победил Ярослав Андреев.