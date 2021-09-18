Ханты-Мансийск, , 14:24 — REGNUM В Югре во второй день голосования на выборах 18 сентября по состоянию на 15:00 по местному времени (13:00 мск) проголосовали 316 483 человека, или 27,41% от общего количества избирателей. Об этом сообщает избирком ХМАО.

Пресс-служба избиркома ХМАО ©

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Лидером по явке избирателей остаётся Нефтеюганский район. Там проголосовали 57,17% от общего числа избирателей. Наименьшая активность избирателей по-прежнему наблюдается в Сургуте — 17,77%.

Напомним, в Югре с 17 по 19 сентября 2021 года проходят выборы депутатов в Госдуму РФ, Тюменскую областную думу и думу ХМАО.