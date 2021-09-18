Москва, , 14:23 — REGNUM Новый альянс AUKUS в сфере обороны и безопасности — не новый, считает член Совфеда Андрей Климов.

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«Впрочем, почему новый? Это лишь очередная реплика англо-саксонской модели управления миром», — отметил сенатор в телеграм-канале.

«Теперь новый исторический виток. Причем Вашингтон, Лондон и Канберра пытаются втянуть в него Индию (используя ее противоречия с Китаем). Сей союз явно заточен против Китая и России тоже. Помимо прочего, такой подход позволяет англосаксонскому сообществу торпедировать БРИКС», — рассуждает Климов.

ЕС же тужится сформировать свой военный блок, но Вашингтон им не позволяет, опасаясь за НАТО, продолжил он.

«Однако США по-прежнему держат в узде европейские политические кланы, которые в ущерб себе, интересам собственных стран и народов продолжают участвовать в антироссийской кампании», — добавил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

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