Кош-Агачский район, Алтай, 18 сентября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Республике Алтай явка на выборах в Государственную думу РФ к 15 часам 18 сентября достигла 21,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По данным республиканского избиркома, на избирательные участки явились почти 34,7 тыс. избирателей.

Наибольшую активность проявляют жители Кош-Агачского района, где явка почти достигла 29%. При этом в Чемальском районе проголосовало менее 16% жителей, что пока является худшим результатом в регионе.