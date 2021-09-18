Самара, 18 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. 488 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 98 560 случаев заражения коронавирусом. При этом скончались 3633 пациентов с COVID-19, в том числе в минувшие сутки констатировали смерть 21 таких пациента.

Согласно данным федерального оперативного штаба, что в регионе справились с вирусом 82 300 человек, в том числе в минувшие сутки победили инфекцию 248 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 сентября по области за сутки выявили 480 носителей коронавируса.