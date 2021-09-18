Москва, , 14:14 — REGNUM Заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух рассказал о работе приложения «Мобильный наблюдатель», передает ТАСС.

Наблюдатели Цитата из к/ф «Судная ночь. Начало». Реж. Герард МакМюррей. 2018. США

«Новое средство коммуникации с наблюдателями — специальное приложение, которое было разработано для Android и iOS. Скачиваний оказалось поровну — по 2,7 тысячи, всего — порядка 5,5 тысячи», — заявил специалист.

По словам Массуха, число скачиваний увеличится за счет ротации наблюдателей. 17 сентября на участках было задействовано порядка 3 тысяч волонтеров, на следующий день их заменят другие.

Замглавы Общественного штаба объяснил, что приложение позволяет наблюдателям на местах оперативно связываться с представителями организации. В нем также содержится справочная информация по проведению выборов.

Программное обеспечение проверяет наличие наблюдателей на местах. С помощью всплывающих уведомлений они обязаны отмечаться на участках. Представитель Общественного штаба отметил, что присутствие на данный момент колеблется в пределах 87−96% в зависимости от округа.

Илья Массух добавил, что приложение работает стабильно, несмотря на осуществляемые внешние атаки.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате — в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборахучаствуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия «Зеленые», ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко», в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, «Партия роста», РПСС, «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.