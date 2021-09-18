Салехард, 18 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. На Ямале явка на выборах во второй день голосования к 15:00 по местному времени (13:00 мск) составила 46,45% от общего числа избирателей. Об этом сообщает избирком ЯНАО.

Пресс-служба избиркома ЯНАО

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Самую высокую явку показали избиратели Ямальского района — 74,36% от общего числа избирателей. На втором месте жители Тазовского района — 72,63%, на третьем — Красноселькупский район с показателем в 66,36%. Самая низкая явка в 36,54% наблюдается в Ноябрьске.

«Второй день голосования. Погода на Ямале разошлась не на шутку. Сильный порывистый ветер и дождь практически по всему округу. Но погода не помеха. Северяне остаются верны традициям — активно принимают участие в выборах», — комментируют ход голосования в избиркоме ЯНАО.

Напомним, на Ямале с 17 по 19 января выбирают депутатов Госдумы РФ и Тюменской областной думы.