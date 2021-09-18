Чита, 18 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Отопительный сезон начался 18 сентября в Чите. По данным пресс-центра городской мэрии, он проходит в штатном режиме.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

«Отопление включено в 1654 многоквартирных домах краевого центра. В 20 домах, обслуживаемых компанией «Теплоэнергосервис», отопление не подключено из-за аварийной ситуации. Сейчас специалисты работают над ее устранением.

В ближайшее время тепло будет включено. Один дом (Смоленская, 29) из-за работ Фонда капремонта планируется запустить к 20 сентября. В 33 домах в настоящее время специалисты управляющих компаний и ТГК-14 проводят подключение отопления, работы будут завершены до конца дня», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, по состоянию на 16 сентября, детские сады, дома культуры и жилой фонд Читинского района Забайкалья обеспечивают теплом 44 котельные, большинство из них уже запущены.

Читайте также: Названа дата начала отопительного сезона в Чите