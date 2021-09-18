Вашингтон, 18 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Общие расходы на игровые приставки и видеоигры для них достигли рекордного уровня за всю историю в августе 2021 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании NPD Group.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

По данным аналитиков NPD Group, в августе глобальные расходы на видеоигры для приставок составили $4,4 млрд, что стало рекордным показателем для индустрии. В сравнении с этим же месяцев 2020 года расходы выросли на 7%. Общие расходы на видеоигры за восемь месяцев 2021 года составили $37,9 млрд, что на 13% выше, чем годом ранее.

Расходы на игровые приставки в августе выросли на 45% и достигли $329 млн. В NPD Group отмечают, что этот показатель стал наивысшим с августа 2008 года. В компании отметили, что продажи могли вырасти ещё сильнее, но этому помешал дефицит новых консолей от Sony и Microsoft.

Самой продаваемой приставкой в августе текущего года стала Switch от Nintendo. Наибольший доход производителю принесла консоль PlayStation 5.