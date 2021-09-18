Нальчик, , 14:27 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва. Вместе со своей семьей 18 сентября он пришел на избирательный участок №123, расположенный в здании гимназии №1 города Нальчика.

Казбек Коков Glava.kbr.ru

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Коков отметил, что выборы в республике проходят без нарушений. Все условия для волеизъявления народа созданы в полной мере. За ходом выборов ведется видеонаблюдение с 80% избирательных участков.

Он также выразил пожелание для будущих депутатов Госдумы от Кабардино-Балкарии. По словам Кокова, они должны достойно представлять республику и в Государственной Думе, и в городском совете Нальчика.

Напомним, в Кабардино-Балкарии в течение трех дней выборов будут избраны депутаты в Госдуму, а также в собрания представителей органов местного самоуправления в Нальчике, Баксане, Прохладном и еще более 100 населенных пунктов.

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