Москва, , 13:51 — REGNUM Центральная избирательная комиссия обращает пристальное внимание на определенные нарушения агитации в дни голосования со стороны некоторых средств массовой информации и не оставит факты нарушений после окончания выборов без последствий. Об этом сегодня, 18 сентября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Элла Памфилова Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«Что касается дней голосования: никто дней тишины не отменял. Согласно законодательству о выборах, агитация в дни голосования запрещена. Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны представителей разных сторон, в том числе некоторых СМИ — сетевые, на каналах, которые работают», — сказала Памфилова.

Он пообещала, что ЦИК не оставит эти нарушения просто так и после выборов обязательно ими займется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на своем телеграм-канале опубликовал exit-poll якобы составленные для первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Это является прямым наршением законодательства о выборах.