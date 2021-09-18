Уфа, 18 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. 18 резидентов с общим объемом инвестиций около 15,6 млрд рублей и созданием более 1,5 тыс. рабочих мест зарегистрированы на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Благовещенске Башкирии. Об этом 18 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, в Благовещенске расположен один из самых успешных ТОСЭР.

«В Благовещенском ТОСЭРе уже зарегистрировано 18 резидентов с общим объемом инвестиций порядка 15,6 млрд рублей и созданием 1 529 рабочих мест. Уже три предприятия открыли своё производство», — сообщил Хабиров.

Он отметил, что при этом восемь предприятий были включены в ТОСЭР в 2021 году с общим планируемым объемом инвестиций 6,3 млрд рублей. В случае реализации проектов будет создано 418 новых рабочих мест, уточнил глава региона.

Хабиров напомнил, что в республике созданы пять территорий опережающего социально-экономического развития: в Благовещенске, Нефтекамске, Белорецке, Кумертау и Белебее.

«На этом не останавливаемся. В 2020 году мы создали особую экономическую зону «Алга» на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов, уже работаем над созданием инновационного научно-технического центра. Планы у нас большие, поступательно двигаемся дальше», — заявил глава региона.