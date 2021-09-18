Тюмень, 18 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Заключённый, сбежавший из колонии-поселения в Тюмени, был задержан в Перми. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

Kvedomosti.com Тюрьма

Подробности задержания беглеца не разглашаются.

Напомним, осуждённый за убийство 43-летний Александр Н. должен был находиться 15 сентября на автомойке, но с места работы он пропал ещё днём. Беглеца искали почти три дня.

Александр Н. был осуждён в 2000 году за убийство с особой жестокостью на 23 года и четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В колонию-поселение при ИК-2 он попал зимой 2021 года, ранее сообщала пресс-служба регионального УФСИН.