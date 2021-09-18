Барнаул, , 13:48 — REGNUM В Алтайском крае 18 сентября по состоянию на 15:00 местного времени явка на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Алтайского краевого законодательного собрания явка составила 18,25%. Это всего на чуть более 7% больше, чем накануне.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Всего на участки пришли уже 324 982 жителя региона, формирует территориальный избирком.

По данным системы ГАС «Выборы», наиболее активно голосуют избиратели в ЗАТО Сибирский (явка составила 51,2%). Далее следуют: Родинский район (38,9%), Завьяловский район (38,3%), Тюменцевский район (31,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день голосования на избирательные участки пришли 207 226 жителей Алтайского края, явка составила 11,64%.

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