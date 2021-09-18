Екатеринбург, , 14:35 — REGNUM В Свердловской области приняли участие в выборах 27,93% избирателей по данным на 15:00 18 сентября (время местное), сообщили в региональном избиркоме.

Выборы 2021 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Для сравнения, на 20:00 17 сентября за своих кандидатов проголосовали 20,04% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы продлятся до 20:00 19 сентября. На 18 и 19 сентября в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.

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