Екатеринбург, 18 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Свердловской области приняли участие в выборах 27,93% избирателей по данным на 15:00 18 сентября (время местное), сообщили в региональном избиркоме.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

Для сравнения, на 20:00 17 сентября за своих кандидатов проголосовали 20,04% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы продлятся до 20:00 19 сентября. На 18 и 19 сентября в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.