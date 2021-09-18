Новосибирск, 18 сентября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области по состоянию на 15:00 (время местное) сегодня, 18 сентября, явка избирателей составила 15,87%. К этому времени проголосовали 342 265 избирателей, в том числе «на дому» — 38 535 избирателей (1,79%). Об этом сообщает региональный избирком.

Izbirkom54.nso.ru Выборы в Новосибирской области

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«Явка по избирательным округам: округ №135 — проголосовал 89 881 избиратель (16,70%); округ №136 — проголосовали 86 424 избирателя (15,58%); округ №137 — проголосовали 9157 избирателей (17,55%); округ №138 — проголосовали 74 903 избирателя (13,75%)», — уточнили в избирательной комиссии.

Напомним, что в Новосибирской области за 17 сентября избирательные участки посетили 223 234 человека — 10,35%.