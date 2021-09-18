Москва, , 13:36 — REGNUM Международные наблюдатели за выборами в России отмечают крайне четкую организацию избирательного процесса. Об этом сегодня, 18 сентября, заявил на брифинге в Общественной палате основатель Международной дипломатической обсерватории, международный наблюдатель Вито Гриттани.

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По словам Гриттани, в его группе десять международных экспертов, которые посетили четыре избирательных участка.

«Нас поразила четкая организация процесса голосования, все было на высшем уровне, я бы даже сказал — идеально, на входе нам сразу же меряли температуру и выдавали необходимые защитные средства. Мы непосредственно наблюдали за тем, как люди голосовали, как это быстро и четко происходило», — рассказал Гриттани.

Он отметил, что в Италии избирательный процесс организован немного иначе, и не так четко, как в России.

Также Гританни рассказал, что его потрясло электронное голосование, а также наличие пандусов и другого оборудования для маломобильных избирателей на участках.

Международный эксперт подчеркнул, что, по возвращении в Италию он будет всячески распространять информацию о прозрачных и честных выборах в РФ, чтобы противодействовать фейкам о якобы сфальсифицированном и управляемом голосовании.