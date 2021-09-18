Москва, 18 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Массовое выездное голосование становится одним из порочных ноу-хау текущих выборов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября, об этом заявил лидер парламентской фракции в Госдуме «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Урна для голосования

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«Массовое выездное голосование становится еще одним порочным ноу-хау текущих выборов, бросающим тень на их прозрачность и легитимность», — отметил Миронов.

Он обратил внимание на то, что в Санкт-Петербурге избиркомы внезапно резко увеличивали число переносных урн — до четырех-пяти на ряде участков.

«По этому поводу наши соратники направляли жалобы в ЦИК, мы расценивали это как подготовку к фальсификациям. К сожалению, наши опасения оправдываются», — добавил он.

По словам парламентария, подобные нарушения фиксировались в Ленинградской области, в Приморском крае, Удмуртии, Калмыкии, в Астраханской, Волгоградской областях, Крыму, где комиссии отправилась на выездное без предупреждения и без наблюдателей.

«Прекращайте эту беготню с переносными урнами, не пятнайте себя и важнейшие для страны выборы!» — призвал Миронов.