Барнаул, 18 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Сегодня, 18 сентября, представители общественности посетили участковые избирательные комиссии №225, 222, 219, 177 и 31 в Барнауле. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, в ходе объезда они проверили, как ведется голосование, побеседовали с членами участковых избирательных комиссий, наблюдателями. Нарушений не выявили.

Пресс-центр администрации Барнаула Выборы в Барнауле

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Результаты проведенной на участках работы прокомментировал заместитель председателя Общественной палаты города Петр Фризен:

«Сегодня мы продолжили начатую в первый день голосования работу. На всех участках мы по-прежнему увидели четкую организованную работу избирательных комиссий, уважительное отношение к избирателям, поговорили с наблюдателями — ни у кого никаких вопросов нет. Нарушений в работе избирательных участков мы не выявили».

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день голосования на избирательные участки пришли 207 226 жителей Алтайского края, явка составила 11,64%.

Читайте также: В Алтайском крае за 17 сентября явка на выборы составила 11,64%