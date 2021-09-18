18 сентября 2021 | Время чтения 5 мин

Как страны-члены блока НАТО стимулируются Вашингтоном к закупкам продукции американского военно-промышленного комплекса, так и Австралия, входящая в блок AUKUS, с самого момента создания используется для увеличения объёма продаж ВПК США. Новые союзники – новые рынки сбыта, ничего личного, только бизнес.

Владимир Васильев, , 17:37 — REGNUM Франция в 1778 году признала независимость Соединённых Штатов Америки и объявила войну Британии. С этого момента французский флот принимал активное участие в боевых действиях против британцев. В ходе Американской войны за независимость 5 сентября 1781 года произошло Чесапикское сражение между британским и французским флотами.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

В честь 240-летия этого события на 17 сентября 2021 года были запланированы праздничные мероприятия в посольстве Франции в Вашингтоне и на борту французского фрегата в Балтиморе. Однако празднование было отменено французской стороной, и высокопоставленный представитель ВМС Франции, который приехал в Вашингтон для участия в юбилейных мероприятиях, досрочно отправился в Париж.

Кроме того, Франция пошла на беспрецедентный шаг и 17 сентября 2021 года отозвала для консультаций своих послов из США и Австралии. В заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана говорится: «Это исключительное решение оправдано исключительной серьёзностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и Соединёнными Штатами.

Отмена программы подводных лодок класса Attack, обязательной для Австралии и Франции с 2016 года, и объявление о новом партнёрстве с Соединёнными Штатами, призванном начать исследования возможного будущего сотрудничества в области атомных подводных лодок, представляют собой неприемлемое поведение между союзниками и партнёрами, последствия которого напрямую влияют на наше видение наших союзов, наших партнёрских отношений и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы».

Глава МИД Франции назвал решение Австралии «ударом в спину». По его словам, он «в гневе в связи с разрывом этого контракта». Париж ожидает пояснений по данной ситуации как со стороны Австралии, так и со стороны США.

Как известно, 15 сентября 2021 года США, Британия и Австралия объявили о создании расширенного трёхстороннего партнерства в области безопасности, именуемого AUKUS: A — Австралия, UK — Соединённое Королевство, US — США. Новое военно-политическое образование сосредоточится на Индо-Тихоокеанском регионе и направлено на сдерживание Китая.

Правительство Австралии 16 сентября 2021 года сообщило, что первой инициативой AUKUS станет приобретение Австралией технологии атомных подводных лодок, используя многолетний опыт США и Британии: «В рамках AUKUS три страны незамедлительно сосредоточатся на определении оптимальных направлений поставки как минимум восьми АПЛ для ВМС Австралии».

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Одновременно австралийское правительство отказалось от продолжения программы по строительству неатомных подводных лодок класса Attack с французским судостроительным объединением Naval Group. По данной программе предполагалось построить 12 субмарин.

Общая сумма контракта составляла около 66 млрд долларов. Теперь понятно, почему так расстроилась Франция. Получается, что США и Британия увели у Франции такой жирный кусок прямо из-под носа, а ещё союзники по НАТО.

Разберём техническую и стоимостную стороны вопроса. Что касается технических характеристик, то атомные подводные лодки, безусловно, превосходят неатомные, это военные технологии более высокого уровня.

Австралийское правительство прямо пишет об этом: «Атомные подводные лодки не имеют тех ограничений, с которыми сталкиваются обычные подводные лодки в объёме вооружения, скорости и дальности хода. Они могут оставаться полностью погружёнными в воду в течение многих месяцев, ограничивая возможности для обнаружения противниками. Как стране с тремя океанами Австралии необходимо иметь доступ к самым современным подводным технологиям. Как нация мы готовы сделать шаг к использованию самых передовых подводных технологий, доступных для защиты Австралии и её национальных интересов».

Весьма интересным является и вопрос стоимости субмарин. При сотрудничестве с Францией получилось бы 12 подлодок за 66 млрд долларов. т. е. одна неатомная подводная лодка обошлась бы примерно в 5,5 млрд долларов.

Для сравнения, ВМС США по контракту от 2 декабря 2019 года заказали 10 многоцелевых атомных подводных лодок класса Virginia модификации Block V за 24,097 млрд долларов. Соответственно, стоимость строительства одной такой подлодки составляет около 2,4 млрд долларов.

Кстати, есть мнение, что Австралия остановится именно на проекте строительства американских АПЛ класса Virginia. Возможны изменения в конструкцию. Некоторые эксперты утверждают, что атомная силовая установка на австралийских АПЛ будет британской.

Таким образом, одна неатомная подлодка производства Франции для Австралии обошлась бы как две атомные подлодки производства США. Очевидно, что стоимость в контракте с французским судостроительным объединением Naval Group была явно завышена.

Нам, русским, в данной ситуации Францию не жалко. Достаточно вспомнить, как Париж разорвал сделку и отказался поставлять России два оплаченных вертолётоносца «Мистраль». Деньги за эти корабли нашей стране были возвращены, однако неприятный осадок, как говорится, остался.

Кроме потери денег, Париж ещё расстроен тем, что его не пригласили в новый альянс. Новое партнёрство в области безопасности AUKUS, похоже, предназначено исключительно для англосаксов. Это объединение трёх так называемых держав моря — США, Британии и Австралии — союзников плоть от плоти, кровь от крови. Элиты других западных стран вряд ли будут допущены.

Верфь ASC в Осборне, Южная Австралия. Первоначальное намерение состояло в том, чтобы построить новые подводные лодки на этой государственной верфи, даже если ASC не выиграла тендер Peripitus

Пример с созданием AUKUS и австралийскими АПЛ ещё раз наглядно демонстрирует «преимущества» союзничества и партнёрства с США. При первой удобной возможности тебя или бросят, как Афганистан, или кинут на деньги, как Францию.

Любой оборонный альянс всегда тесно связан с военно-промышленным комплексом. В случае с AUKUS речь, прежде всего, идёт о военно-промышленном комплексе США.

Как страны-члены блока НАТО стимулируются Вашингтоном к закупкам продукции американского военно-промышленного комплекса, так и Австралия, входящая в блок AUKUS, с самого момента создания используется для увеличения объёма продаж ВПК США. Новые союзники — новые рынки сбыта, ничего личного, только бизнес. Вашингтон создаёт новые военно-политические союзы в том числе и для этого.