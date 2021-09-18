Тюмень, 18 сентября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Тюменской области за 17 сентября обнаружили ещё 222 заразившихся коронавирусом. Эти данные 18 сентября приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 59 022 носителя. Из них вылечились пока 51 804 человека.

25 граждан подключены к аппаратам ИВЛ. А ещё 46 980 находятся под медицинским наблюдением.